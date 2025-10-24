Xiaomi выпустила большой и недорогой Mini-LED-телевизор на 144 Гц

Компания Xiaomi представила новый флагманский телевизор - Redmi TV X 2026, который получил 98-дюймовый экран с Mini-LED-подсветкой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Rozetked.

Redmi TV X 2026 оснащен Mini-LED-подсветкой с 880 независимыми зонами локального затемнения, разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц. Максимальная яркость достигает 1300 нит, а в игровом режиме устройство поддерживает повышенную частоту до 288 Гц при снижении разрешения до 1440p.

За производительность телевизора отвечает четырехъядерный процессор MediaTek MT9655, дополненный 4 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 64 ГБ. В качестве программной платформы используется HyperOS 3 - собственная операционная система Xiaomi для устройств экосистемы.

Новинка поддерживает современные стандарты беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также оснащен широким набором интерфейсов, среди которых два HDMI 2.1 и два USB 3.0.

Стоимость Redmi TV X 2026 на китайском рынке составляет 7599 юаней. О планах по международному запуску модели компания пока не сообщила.