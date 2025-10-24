Убеждены, что в период председательства Азербайджана в ОТГ будут достигнуты значительные результаты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе второго заседания министров промышленности, науки, технологий и инноваций стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

"В начале этого месяца в городе Габала состоялся 12-й саммит Организации тюркских государств, и Азербайджан принял председательство в организации на предстоящий год. Мы убеждены, что в период председательства благодаря дальнейшему укреплению сотрудничества будут достигнуты значительные результаты", - сказал он.

Министр отметил, что в принятой Габалинской декларации особое внимание уделено вопросам развития устойчивых и цифровых технологий, а также интеграции инноваций в промышленные стратегии стран-участниц.

"Это важный шаг для укрепления инновационной основы экономического развития тюркских государств", - сказал он.