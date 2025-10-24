Трамп раскритиковал президента Колумбии

Президент США Дональд Трамп раскритиковал колумбийского лидера Густаво Петро, назвав его преступником и бандитом. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами в Белом доме.

Как передает Day.Az, американский лидер также назвал Колумбию "наркопритоном".

"Они производят кокаин в таких количествах, которых мы никогда раньше не видели, и продают его, им это больше не сойдет с рук", - заявил Трамп.

По его словам, Вашингтон намерен жестко реагировать на подобные действия.

Кроме того, Трамп высказал и недовольство властями Венесуэлы, обвинив Каракас в поставках наркотиков и отправке нелегальных мигрантов на территорию США.