https://news.day.az/economy/1790486.html В Баку проходит II заседание министров промышленности, науки, технологий и инноваций ОТГ - ФОТО В Баку проходит второе заседание министров промышленности, науки, технологий и инноваций Организации тюркских государств (ОТГ).
В Баку проходит II заседание министров промышленности, науки, технологий и инноваций ОТГ - ФОТО
В Баку проходит второе заседание министров промышленности, науки, технологий и инноваций Организации тюркских государств (ОТГ).
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии принимают участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, генеральный секретарь ОТГ Куманычбек Омуралиев, министр экономики и торговли Кыргызской Республики Бакыт Сыдыков, министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджыр и другие официальные представители.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре