В Баку проходит II заседание министров промышленности, науки, технологий и инноваций ОТГ

В Баку проходит второе заседание министров промышленности, науки, технологий и инноваций Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии принимают участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, генеральный секретарь ОТГ Куманычбек Омуралиев, министр экономики и торговли Кыргызской Республики Бакыт Сыдыков, министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджыр и другие официальные представители.

