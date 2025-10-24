Более 90% услуг Минтруда переведены в электронный формат

Электронизация услуг, предоставляемых гражданам в сфере труда, занятости и социальной сферы, является одним из важных направлений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев на международной конференции "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для людей и трансформация" в Баку.

По словам министра, в настоящее время более 90 процентов из 150 услуг, оказываемых министерством, переведены в электронный формат.

Новость обновляется