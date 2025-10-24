Визит Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Ватикан еще раз подтвердил, что Азербайджан укрепляет имидж как центра толерантности

После Отечественной войны, пятую годовщину которой мы отмечаем, Азербайджан проводит в регионе "постконфликтную дипломатию". Стратегическая линия, определённая Президентом Ильхамом Алиевым, укрепляет мир не только через подписанные соглашения, но и посредством принципов межкультурного диалога, религиозной толерантности и взаимного уважения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджана Солтан Мамедов в ходе своего выступления на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Депутат подчеркнул, что состоявшийся несколько дней назад официальный визит Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Ватикан также свидетельствует о том, что Азербайджан наладил мирную дипломатию не только на политической, но и на культурно-религиозной платформе:

"Одним из факторов, дающих основание оценивать этот визит как важное историческое событие, является его значение с точки зрения практического продвижения идей межкультурного диалога и мультикультурализма. В ходе встреч в рамках визита была особо отмечена высокая оценка реставрационных работ, проведённых в Ватикане при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Папа Римский Лев XIV особо подчеркнул, что отношения развиваются благодаря инициативам Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Он отметил, что это сотрудничество придало большой импульс межрелигиозному и межцивилизационному диалогу, и что в этом плане Азербайджан занимает лидирующие позиции в мировом масштабе".

Депутат напомнил, что Папа Римский Лев XIV также выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за решение построить в Баку вторую католическую церковь:

"При поддержке Фонда Гейдара Алиева уже завершена реставрация и оцифровка 75 рукописей, имеющих большое значение для истории и культуры Азербайджана, в том числе для сохранения тюркоязычного наследия, обнаруженных в Ватиканской апостольской библиотеке".

По словам С. Мамедова, визит в очередной раз подтвердил, что Азербайджан укрепляет свой имидж как центра толерантности и межконфессионального сотрудничества в мире.

"Азербайджан сумел создать и представить миру образцовую модель, направленную на снижение напряженности в период обострения противоречий, множащегося недопонимания между государствами и народами, а также усложнения международных отношений.

Официальный визит Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Ватикан является важным вкладом в укрепление имиджа современного, гуманного и толерантного азербайджанского общества. В то же время визит подтверждает, что Азербайджан, как страна-инициатор межкультурного диалога, играет активную роль в восстановлении атмосферы мира, сотрудничества и взаимного доверия на Южном Кавказе.

Последовательные инициативы, выдвинутые Азербайджаном в послевоенный период, и проводимая им политика свидетельствуют о том, что мир должен строиться не только на экономических, но и на культурных и духовных ценностях. Мы верим, что позитивные послания странам региона и всему миру создадут возможность открыть долгожданную новую страницу в истории Южного Кавказа", - заключил депутат.