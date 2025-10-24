Казахстан предложил провести III заседание министров промышленности, науки, технологий и инноваций ОТГ в Астане

Казахстан предлагает провести третье заседание министров промышленности, науки, технологий и инноваций Организации тюркских государств (ОТГ) в 2026 году в городе Астана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил вице-министр промышленности и строительства Казахстана Рахымжан Исакулов в ходе второго заседания министров промышленности, науки, технологий и инноваций стран-членов ОТГ в Баку.

"Будем рады принять это важное мероприятие на высоком уровне и продолжить конструктивную и содержательную повестку нашей встречи", - сказал он.

Исакулов отметил, что Казахстан готов к активизации и укреплению кооперационных связей в рамках ОТГ, оказанию всей необходимой поддержки для реализации перспективных инвестиционных проектов.

"С удовлетворением отвечаем, что наше сотрудничество в рамках организации приобретает более стратегический характер, необходимый для продвижения устойчивого развития конкурентоспособности и технологического суверенитета стран-членов. Важным итогом сегодняшней встречи мы считаем актуализацию и дополнение плана действий по промышленности и технологии инновационному сотрудничеству на 2025 и 2026 годы с учётом практических рекомендаций экспертов и стратегических целей формирования общего промышленно-технологического пространства", - подчеркнул он.