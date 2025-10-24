https://news.day.az/world/1790436.html Турецкий Измир подтопило - ВИДЕО Несколько районов турецкой провинции Измир сильно подтопило. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Наиболее серьезно от серии наводнений пострадал древний город Фоча (на видео) основанный в IX веке до н.э.
Турецкий Измир подтопило - ВИДЕО
Несколько районов турецкой провинции Измир сильно подтопило.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Наиболее серьезно от серии наводнений пострадал древний город Фоча (на видео) основанный в IX веке до н.э.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре