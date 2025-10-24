Португальский путешественник предложил обмен студентами и преподавателями с Карабахским университетом

Я направил предложение о подписании протокола о сотрудничестве между Карабахским университетом и португальской Atlantico Business School.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам заявил португальский путешественник Жуао Пауло Пейшото на пресс-конференции в Баку, посвященной поездке делегации путешественников в Карабах.

По его словам, документ предусматривает несколько ключевых направлений взаимодействия: обмен студентами между двумя вузами; обмен преподавателями, при котором преподаватели Карабахского университета смогут вести занятия в Португалии, а португальские специалисты - преподавать в Азербайджане.

Кроме того, протокол предполагает совместные научные и исследовательские проекты, включая изучение предпринимательства в Азербайджане и сравнительный анализ предпринимательской динамики двух стран. Планируется также проведение совместных конференций - ежегодные форумы будут проходить поочередно в Азербайджане и Португалии.

"Мы видим в этом реальную возможность для развития академического сотрудничества и обмена опытом между нашими странами", - подчеркнул Пейшото.

Отметим, что группу путешественников из восьми стран возглавляет президент Международного конгресса экстремальных путешественников (Extreme Traveler International Congress, ETIC) Колья Спорин.

В рамках визита делегация совершила двухдневное автомобильное путешествие по маршруту Агдам - Ханкенди - Лачын - Шуша - Физули.

С целью популяризации освобожденных территорий, а также демонстрации масштабных строительных и восстановительных работ, ведущие международные клубы путешественников в период 2021-2025 годов организовали 14 экспедиций в Карабах и Восточный Зангезур. Текущая поездка стала 15 по счету.