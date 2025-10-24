https://news.day.az/politics/1790619.html Азербайджан и США обсудили возможности сотрудничества на освобожденных территориях - ФОТО Состоялась встреча специального представителя Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмина Гусейнова с временным поверенным в делах посольства США в Азербайджане Эми Карло. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Эмина Гусейнова в социальной сети X.
Состоялась встреча специального представителя Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмина Гусейнова с временным поверенным в делах посольства США в Азербайджане Эми Карло.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Эмина Гусейнова в социальной сети X.
Он сообщил, что на встрече обсуждались посещение освобожденных от оккупации территорий Азербайджана и возможности дальнейшего сотрудничества.
