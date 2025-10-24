В США койот напал на женщину

Нападение койота произошло в штате Нью-Джерси, США. Об этом сообщает телеканал WABC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

31-летняя домработница выгуливала на заднем дворе дома золотистого ретривера хозяйки. Неожиданно из расположенного рядом леса выбежал койот. Дикий зверь набросился на женщину, она получила рваные раны плеча, руки, спины и ноги. Койот также попытался напасть на собаку, однако в этот момент хозяйка выбежала из дома и напугала хищника.

Домработницу госпитализировали, ее жизни ничто не угрожает, однако ей придется пройти курс инъекций против бешенства. "Этот койот действительно напал на женщину, вероятно, он бешеный", - предположила ветеринар Дайан Мюллер, комментируя произошедшее. Агрессивное животное пока не поймали.

Капитан полиции Вудклифф-Лейк Чэд Маллой попросил жителей не оставлять корм для питомцев на улице и держать мусорные баки закрытыми.