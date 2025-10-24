В Турции под водами плотины нашли наскальные рисунки каменного века

Археологи в Турции обнаружили под водами плотины Ататюрка в провинции Адыяман наскальные рисунки возрастом более 12 тысяч лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщает журнал Arkeonews (Anatolian Archeology).

Гравюры, предположительно относящиеся к позднему палеолиту или раннему неолиту, впервые заметили местные рыбаки восемь лет назад, когда из-за засухи уровень воды резко упал и обнажил древнюю скальную поверхность. В этом году, после повторного подъема воды, сотрудники дирекции музея Адыяман провели подводное обследование, чтобы оценить состояние памятника.

По словам директора музея Мехмета Алкана, видимость под водой была ограниченной, но команде удалось снять крупные планы фрагментов с помощью специальных подводных камер.

"Поверхность сейчас покрыта раковинами мидий, из-за чего трудно получить четкие изображения", - отметил он. - "В ближайшие месяцы мы планируем очистить и подробно задокументировать место, а затем создать его копию для музея".

Анализ показал, что некоторые мотивы могут датироваться концом палеолита или началом неолита. На длинной панели - около восьми метров в длину и семидесяти сантиметров в высоту - изображена динамичная сцена охоты с участием людей и животных.

Среди распознаваемых фигур - горные козлы, лошади, волки, лисы и аисты, выполненные в характерной стилизованной манере. Археологи считают, что композиция может изображать ритуальную охоту или коллективное повествование - один из ранних примеров символического выражения, предшествовавшего письменности.

До строительства плотины Ататюрка в конце XX века этот район представлял собой часть доисторического ландшафта, богатого пещерами и святилищами под открытым небом. Подобные гравюры встречаются также в провинциях Батман, Шанлыурфа и Мардин, что говорит о культурной преемственности в Верхней Месопотамии.

Плотина Ататюрка - одно из крупнейших водохранилищ Турции - за последние десятилетия затопила сотни археологических памятников. Поэтому специалисты подчеркивают важность цифровой фиксации находок: 3D-сканирование и фотограмметрия позволяют виртуально реконструировать изображения и сохранить их для будущих исследований.