Назван неожиданный фактор риска развития инфаркта

Ученые из госпиталя Джефферсон Эйнштейн выяснили, что гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) связана с повышенным риском развития инфаркта миокарда.

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в журнале JGH Open.

Авторы провели систематический обзор и метаанализ, включивший данные 1 324 362 человек из шести крупных исследований. Сравнение показало: у пациентов с диагнозом "ГЭРБ" вероятность первого сердечного приступа на 27 процентов выше, чем у людей без изжоги. При этом анализ не выявил искажений публикаций, что подтверждает надежность результатов.

По словам исследователей, существует несколько возможных объяснений этой связи. Хроническое воспаление, возникающее при ГЭРБ, может вызывать системный воспалительный ответ, повреждающий сосудистые стенки и способствующий развитию атеросклероза. Кроме того, постоянный окислительный стресс и нарушение регуляции вегетативной нервной системы способны усиливать нагрузку на сердце, ускоряя развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые подчеркивают, что полученные результаты могут изменить подход к лечению изжоги: пациентам с ГЭРБ следует уделять больше внимания контролю воспалительных процессов, уровню стресса и здоровью сердечно-сосудистой системы.