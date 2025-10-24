Microsoft показала новое меню «Пуск» для Windows

Корпорация Microsoft рассказала о новом меню "Пуск" и других обновлениях Windows 11.

Как передает Day.Az, об этом говорится в блоге программы Windows Insider.

Инженеры Microsoft меняли дизайн и функции меню "Пуск" несколько раз за последние годы. В компании рассказали, что сборки 26100.7015 и 26200.7015 для Windows 11, где в очередной раз улучшили "Пуск", стали доступны участникам программы бета-тестирования. В этот раз специалисты разместили раздел "Все" на главном месте меню, а не в отдельной области. Контент в этом разделе можно прокручивать, чтобы иметь доступ ко всем установленным приложениям.

Также для удобства пользователей появилась настройка отображения программ по категориям или в алфавитном порядке. Кроме того, окно меню "Пуск" стало адаптивным, то есть оно автоматически подстраивается под размер экрана. Инженеры Microsoft показали панель Phone Link, с которой можно работать с подключенным смартфоном - на iOS или Android.

В блоге обратили внимание на другие мелкие изменения. Так, на панели задач Windows поменяли дизайн значка батареи - заряд аккумулятора будет отображаться разными цветами. На главной странице файлового менеджера "Проводник" (File Explorer) начали отображаться рекомендованные файлы.