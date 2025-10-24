Повысят ли в Азербайджане размер алиментов?

Определение прожиточного минимума для детей на 2026 год в размере 260 манатов не означает автоматического увеличения суммы алиментов.

Как сообщает Day.Az, об этом Trend сказал председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев.

По его словам, установленный прожиточный минимум напрямую не влияет на размер алиментов. Вопрос об их увеличении регулируется отдельным правовым механизмом, и в настоящее время в этом направлении изменения не предусмотрены.

Муса Гулиев добавил, что, по его мнению, размер алиментов останется прежним.