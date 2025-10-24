https://news.day.az/politics/1790595.html Объявлена дата проведения следующего пленарного заседания Милли Меджлиса Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 31 октября. Как сообщает Day.Az, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на состоявшемся сегодня заседании парламента.
