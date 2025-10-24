Объявлена ​​дата проведения следующего пленарного заседания Милли Меджлиса

Следующее пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 31 октября.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на состоявшемся сегодня заседании парламента.