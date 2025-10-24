S&P Global отметила устойчивость нефтегазовых проектов Казахстана и Азербайджана

На крупнейших нефтегазовых месторождениях Казахстана и Азербайджана отмечается низкий уровень метановых выбросов, сопоставимый с показателями Норвегии.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявила представитель компании S&P Global Commodity Insights Евгения Майбурова, выступая на конференции "Нефть и газ Туркменистана - 2025" в Ашхабаде, передает Day.Az.

По ее словам, анализ охватывал крупнейшие месторождения Кашаган, Карачаганак и Тенгиз в Казахстане, а также Шахдениз и Азери-Чираг-Гюнешли в Азербайджане.

"Метановая интенсивность для этих месторождений не является высокой и близка к показателям, наблюдаемым на объектах в Норвегии. Однако важно понимать, как именно рассчитываются выбросы - стандарты 4-5 уровней, предполагающие прямые измерения и спутниковый мониторинг, считаются "золотым стандартом" учета", - подчеркнула Майбурова.

Она отметила, что за последние годы в регионе наблюдается устойчивая тенденция к снижению интенсивности выбросов, чему способствовали модернизация оборудования и внедрение технологий утилизации газа.

"Например, на месторождении Тенгиз оператору удалось сократить объем сжигания попутного газа в 22 раза - с 2,7 миллиарда до менее чем 200 миллионов кубометров при росте добычи. Подобные результаты демонстрируют и азербайджанские проекты Шахдениз и Азери-Чираг-Гюнешли, где за последние годы интенсивность факельного сжигания снизилась в восемь раз", - сказала представитель S&P Global.

Майбурова подчеркнула, что успешное снижение метановых выбросов в странах региона является примером системного подхода и долгосрочного планирования в нефтегазовой отрасли.