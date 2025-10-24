Как сообщает Day.Az, в лотерее Bakcell, основанной на технологии искусственного интеллекта, определён третий победитель автомобиля. Приз еженедельного розыгрыша - Zeekr 001 - был вручен его новой владелице, Эльвире Пашаевой. Отметим, что Эльвира Пашаева выиграла в лотерее, купив всего лишь 1 AZN пакет "Шанс".

В мегалотерее Bakcell при помощи искусственного интеллекта ежедневно определяются победители iPhone 17, а каждую неделю - победители Zeekr 001. И это только начало! В ближайшие недели станут известны ещё 10 счастливчиков, которые получат автомобили Zeekr 001.

Выиграть очень просто! Для участия достаточно приобрести пакет "Шанс":

• 1 AZN пакет "Шанс" - 3 шанса → *3#YES

• 5 AZN пакет "Шанс" - 25 шансов → *25#YES

Пакеты "Шанс" дают не только возможность участия в лотерее, но и включают минуты для звонков внутри сети.

Подробнее: lotereya.bakcell.com