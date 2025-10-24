Китайский гиперкар установил новый рекорд

Yangwang U9 Xtreme стал самым быстрым серийным электромобилем Северной петли, пройдя ее менее чем за семь минут.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в заявлении китайской компании BYD, выпускающей эту модель.

Немецкий пилот Мориц Кранц за рулем U9 Xtreme проехал Северную Петлю за 6 минут и 59,157 секунды.

Модификация U9 Xtreme развивает мощность 3019 л. с. против 1306 л. с. у базового гиперкара. Она построен на 1200-вольтовой электрической архитектуре с усиленной системой охлаждения. Четыре электромотора способны раскручиваться до 30 000 оборотов в минуту, каждый развивает по 755 л. с. Для U9 Xtreme подготовлены специально сваренные шины Giti, способные выдерживать скорость более 500 км/ч.

Предыдущий рекордсмен Xiaomi SU7 Ultra проехал трассу за 7 минут и 04,957 секунды. Результат прототипа Xiaomi SU7 в 6:22 минуты пока остается непревзойденным. Самым быстрым серийным автомобилем на Нордшляйфе пока остается Mercedes AMG One, который прошел "Зеленый ад" за 6:29,090.