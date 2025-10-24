https://news.day.az/officialchronicle/1790626.html Президент Ильхам Алиев назначил нового руководителя Государственного агентства по охране стратегических объектов Назначен новый руководитель Государственного агентства по охране стратегических объектов. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, Сардар Сулейман оглу Сафаров назначен руководителем Государственного агентства по охране стратегических объектов.
