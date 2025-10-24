В социальной сфере Азербайджана обеспечен переход на электронный формат

Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что в Азербайджане в социальной сфере обеспечен переход на электронный формат.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев в ходе выступления на панельной дискуссии международной конференции "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для человечества и трансформации" в Баку.

"У нас есть возможности для широкого применения искусственного интеллекта в сферах реабилитации, инвалидности и социально-психологических услуг. Одна из задач - полный переход на электронный формат социальных выплат. Министерство планирует расширять использование искусственного интеллекта", - добавил министр.