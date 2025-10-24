Премьер-министр Японии указала на перелом в глобальном миропорядке

Мир столкнулся с историческими изменениями в балансе сил и обострением геополитического соперничества.

Об этом заявила новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Свободный, открытый и стабильный мировой порядок, к которому мы привыкли, подвергается испытаниям в свете исторических изменений в балансе сил и обострения геополитического соперничества", - сказала она, выступая с программной речью в парламенте по случаю вступления в должность.

Такаити пообещала "возродить японскую дипломатию, которая будет процветать в самом центре мира".