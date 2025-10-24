https://news.day.az/world/1790532.html Премьер-министр Японии указала на перелом в глобальном миропорядке Мир столкнулся с историческими изменениями в балансе сил и обострением геополитического соперничества. Об этом заявила новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Премьер-министр Японии указала на перелом в глобальном миропорядке
Мир столкнулся с историческими изменениями в балансе сил и обострением геополитического соперничества.
Об этом заявила новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Свободный, открытый и стабильный мировой порядок, к которому мы привыкли, подвергается испытаниям в свете исторических изменений в балансе сил и обострения геополитического соперничества", - сказала она, выступая с программной речью в парламенте по случаю вступления в должность.
Такаити пообещала "возродить японскую дипломатию, которая будет процветать в самом центре мира".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре