Азербайджан оценил возможности увеличения товарооборота с Кыргызстаном

Азербайджан обсудил возможности увеличения товарооборота с Кыргызстаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своём аккаунте X.

"Было приятно встретиться с министром экономики и торговли Кыргызстана Бакытом Сидиковым в рамках 2-го заседания министров промышленности, науки, технологий и инноваций Организации тюркоязычных государств (ОТГ).

Мы обсудили вопросы увеличения товарооборота, активной поддержки сотрудничества в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, энергетики, логистики, инфраструктуры и других областях с целью укрепления стратегического партнерства и экономических связей наших стран", - говорится в публикации.