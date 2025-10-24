Некоторым учителям в Азербайджане выплатят дополнительно 2000 манатов
Со следующего года молодым учителям, которые пойдут работать в сельские школы, будут выплачиваться дополнительные и стимулирующие выплаты.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, эта мера отражена в проекте закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".
Согласно документу, более 9,9 тысячи выпускников высших и средних профессиональных педагогических учебных заведений будут привлечены к работе в общеобразовательных школах, расположенных в сельских районах.
На эти цели планируется выделить 20,1 миллиона манатов. Средства будут направлены на покрытие расходов молодых учителей на проезд и транспорт, переезд имущества, улучшение условий проживания, а также оплату коммунальных услуг и аренды жилья.
По расчетам, каждый молодой учитель, работающий в сельской школе, будет получать в среднем дополнительный бонус в размере около 2000 манатов в год.
