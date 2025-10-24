Что ждет граждан Азербайджана после окончания налоговых льгот?

С будущего года срок действия существующих налоговых льгот для физических лиц истекает. С января 2026 года начнётся применение новых ставок подоходного налога с заработной платы граждан. Согласно подготовленному проекту, для лиц с ежемесячным доходом до 2500 манатов ставка подоходного налога составит 3%.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, если заработная плата превышает 2500 манатов, но не достигает 8000 манатов, в этом случае будет удерживаться налог в размере 10%. Те же, кто зарабатывает свыше 8000 манатов, будут платить подоходный налог по ставке 14%.

По словам депутата Вугара Байрамова, в последующие годы эти налоговые ставки будут постепенно повышаться. Так, в 2027 году ставка вырастет до 5%, а в 2028 году - до 7%.

Депутат также отметил, что влияние этих изменений на реальную заработную плату работников будет зависеть от решений руководства предприятий.

Подробный видеоматериал по теме представлен ниже: