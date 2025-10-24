Азербайджан и Турция активно сотрудничают в области цифровой трансформации

Азербайджан и Турция продолжают сотрудничество в области цифровой трансформации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Турецкой Республики Ахмет Айдын, выступая на международной конференции "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для людей и трансформация".

Он отметил, что применение искусственного интеллекта, особенно в сфере труда, не только повышает эффективность государства, но и создает условия для предоставления гражданам более качественных услуг.

"Турция интегрирует возможности искусственного интеллекта и цифрового государства в социальную политику, внедряя более инклюзивные и эффективные решения. Мы верим, что в будущем цифровые государства выйдут на первый план не только благодаря своим технологическим, но и социальным аспектам. Мы продолжим двигаться вперед вместе с Азербайджаном в этом процессе", - добавил замминистра.