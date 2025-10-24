Необходимо создать надежную законодательную базу для развития ИИ

Существует острая необходимость создания прочной законодательной базы для совершенствования искусственного интеллекта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Муса Гулиев на международной конференции "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для человечества и трансформации" в Баку.

По его словам, искусственный интеллект активно распространяется по всему миру.

"Сегодня искусственный интеллект глубоко интегрирован во многие сферы жизни. Он становится предметом общественного интереса и требует демократического контроля. При его применении в социальной сфере необходимо учитывать вопросы защиты конфиденциальности", - отметил М.Гулиев.