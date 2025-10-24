В отношении Экрема Имамоглу начато расследование по обвинению в шпионаже.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в заявлении Стамбульской главной прокуратуры отмечается, что расследование, проводимое Бюро по расследованию преступлений, связанных с терроризмом, основано на цифровых материалах Хусейна Гюна, арестованного 4 июля по обвинению в шпионаже.

В заявлении говорится, что Хусейн Гюн "поддерживал связь со многими представителями иностранных разведок", вел переговоры, указывающие на то, что давал поручения советнику Имамоглу Неджати Озкану.

В сообщении прокуратуры также указывается, что журналист Мердан Янардаг имел "многочисленные контакты и переписку с Хусейном Гюном, связанные со шпионской деятельностью". Кроме того, утверждается, что Янардаг "организовал пресс-службу для избирательного процесса, получал вознаграждение от Хусейна Гюна и в 2019 году сотрудничал с иностранными разведслужбами для манипулирования результатами местных выборов, тем самым совершив преступление шпионажа".

В рамках другого расследования, связанного со Стамбульской мэрией, выдвинуто обвинение в том, что " личные данные 4,7 миллиона человек были переданы за границу через приложение İstanbul Senin", а через приложение İBB HANEM "обрабатывались и передавались за пределы программы данные о местах голосования 11 миллионов человек".

В рамках расследования в отношении 13 человек вынесено решение о заключении под стражу.