Пашинян устроил разнос главе МВД и омбудсмену

Ситуация с задержанием мэра Гюмри Варданом Гукасяном может обернуться потерей кресла для Арпине Саргсян, министра внутренних дел Армении.

Как пишут армянские СМИ, Пашинян пришел в бешенство из-за того, что отряды силовиков, отправленные в Гюмри арестовывать мэра, топтались в его офисе несколько часов, чуть ли не умоляя чиновника сдаться, передает Day.Az.

"Министру устроили разнос, заявив, что 20-30 профессионалов справились бы с этой работой за несколько минут", - утверждают источники в канцелярии армянского премьера.

Кроме того, досталось и омбудсмену - Анаит Манасян. В ее офис нагрянули представители армянского антикоррупционного комитета и провели тщательный обыск.

В отношении Манасян было возбуждено производство "в связи с явным нарушением правил поведения".

В комитете добавили, что не раскрывают подробностей, потому что "в деле фигурируют конфиденциальные и деликатные сведения, касающиеся личной жизни физических лиц".

Отметим, что Манасян вместо выполнения своих обязанностей не раз шла против премьер-министра Никола Пашиняна.