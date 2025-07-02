Манасян пошла против Пашиняна

Автор: Мехти Ахмедзаде

Анаит Манасян, долгое время считавшаяся лояльной фигуранткой в вертикали власти, неожиданно пошла против линии Пашиняна.

В условиях, когда премьер-министр систематически атакует Армянскую Апостольскую Церковь и лично Католикоса, омбудсмен выступает с заявлением, которое фактически перечёркивает всю антиклерикальную риторику властей.

Подчеркнув, что государство должно воздерживаться от вмешательства в устав, догматы и структуру Церкви, Манасян поставила под сомнение легитимность давления, которое идёт с самого верха.

Пашиняну теперь остаётся лишь гадать: перед ним обычная юридическая формальность или уже явный демарш со стороны Анаит Манасян?

Если в ближайшее время Армения вдруг "обновит" пост омбудсмена - это будет означать только одно: Воваевич не проглотил.