Оценка инвалидности будет производиться с применением ИИ

В подсистеме инвалидности в Азербайджане разрабатывается консультативный механизм на основе искусственного интеллекта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев на международной конференции "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для человечества и трансформации".

Министр отметил, что внедрение данного механизма позволит ускорить процесс принятия решений, а также повысит уровень объективности и прозрачности.

По словам А. Алиева, в стране утверждена "Стратегия развития искусственного интеллекта на 2025-2028 годы".

Он подчеркнул, что решения на основе искусственного интеллекта планируется использовать при разработке индивидуальных программ занятости, а также индивидуальных программ реабилитации и абилитации для граждан с инвалидностью.