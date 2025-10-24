Президент Ильхам Алиев выделил два миллиона манатов на ремонт дороги в Ярдымлы

На ремонт дороги Ярдымлы-Деман-Арвана в Ярдымлинском районе выделено два миллиона манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.

