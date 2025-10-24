https://news.day.az/officialchronicle/1790517.html Президент Ильхам Алиев выделил два миллиона манатов на ремонт дороги в Ярдымлы - РАСПОРЯЖЕНИЕ На ремонт дороги Ярдымлы-Деман-Арвана в Ярдымлинском районе выделено два миллиона манатов. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим. Новость обновляется
На ремонт дороги Ярдымлы-Деман-Арвана в Ярдымлинском районе выделено два миллиона манатов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.
