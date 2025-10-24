Операция в Сабунчи: обнаружено 11 кг наркотиков

Сотрудники Отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Управления полиции Сабунчинского района провели очередную операцию против наркопреступности. В ходе операции был задержан 32-летний Агамир Миралемзаде, подозреваемый в занятии наркокурьерством.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел, у задержанного было изъято более 11 килограммов марихуаны, в состав которой были добавлены психотропные вещества.

В ходе допроса Миралемзаде признался, что получил наркотики через гражданина Ирана, с которым познакомился в социальной сети, и планировал доставить их за вознаграждение по различным адресам в Баку.

По данному факту возбуждено уголовное дело, следственные мероприятия продолжаются.

Отмечается, что с начала текущего года по сегодняшний день в результате операций, проведенных полицейскими Сабунчинского района, из незаконного оборота было изъято 95 килограммов различных видов наркотических средств и психотропных веществ.