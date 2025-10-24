Будут ли компании в Азербайджане компенсировать подоходный налог, удерживаемый из зарплаты?

С нового года для граждан Азербайджана изменяются правила уплаты подоходного налога. С 1 января 2026 года истекает срок действия налоговых льгот для физических лиц, и начнет применяться новая система налогообложения заработной платы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, в соответствии с представленным проектом, с 2026 года на зарплаты до 2500 манатов будет начисляться 3% подоходного налога. Для доходов свыше 2500, но менее 8000 манатов ставка составит 10%, а для зарплат выше 8000 манатов - 14%.

Депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов отметил, что в последующие годы ставки налога будут постепенно увеличиваться: в 2027 году - до 5%, а в 2028 году - до 7%.

Он также подчеркнул, что решение о компенсации удержанных налогов, то есть о том, повлияет ли новый подоходный налог на размер зарплаты работников, будет зависеть от политики руководства конкретных компаний.

Подробнее - в видеоматериале.