В Губе за невестой приехал Tesla Cybertruck

В поселке Зардаби Губинского района прошла свадебная церемония, кадры которой разлетелись по соцсетям.

Как сообщает Day.Az, в свадебном кортеже жениха и невесты использовался автомобиль Tesla Cybertruck, отличающийся своим современным и футуристическим дизайном. Жители поселка и гости с интересом наблюдали за этим выбором авто.

Уникальный внешний вид автомобиля придал свадебному кортежу современный и оригинальный оттенок. Некоторые гости запечатлели этот момент на телефоны и поделились видео в социальных сетях.

Пользователи отмечают, что "в Губе даже свадьбы вступили в эпоху технологий" или "такой кортеж сюда еще не добирался".