https://news.day.az/society/1790544.html В Губе за невестой приехал Tesla Cybertruck - ВИДЕО В поселке Зардаби Губинского района прошла свадебная церемония, кадры которой разлетелись по соцсетям. Как сообщает Day.Az, в свадебном кортеже жениха и невесты использовался автомобиль Tesla Cybertruck, отличающийся своим современным и футуристическим дизайном. Жители поселка и гости с интересом наблюдали за этим выбором авто.
В Губе за невестой приехал Tesla Cybertruck - ВИДЕО
В поселке Зардаби Губинского района прошла свадебная церемония, кадры которой разлетелись по соцсетям.
Как сообщает Day.Az, в свадебном кортеже жениха и невесты использовался автомобиль Tesla Cybertruck, отличающийся своим современным и футуристическим дизайном. Жители поселка и гости с интересом наблюдали за этим выбором авто.
Уникальный внешний вид автомобиля придал свадебному кортежу современный и оригинальный оттенок. Некоторые гости запечатлели этот момент на телефоны и поделились видео в социальных сетях.
Пользователи отмечают, что "в Губе даже свадьбы вступили в эпоху технологий" или "такой кортеж сюда еще не добирался".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре