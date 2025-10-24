ООН готова поддержать Азербайджан в превращении ИИ в движущую силу "зеленого" развития

Организация объединённых наций (ООН) готова поддержать Азербайджан в превращении искусственного интеллекта в движущую силу "зелёного" развития.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила постоянный координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на международной конференции "SOCGOV 2025: Искусственный интеллект для людей и трансформация" в Баку.

"Главный вопрос в том, как мы используем искусственный интеллект. В Азербайджане эти дискуссии также важны, поскольку искусственный интеллект предугадывает потребности, персонализирует услуги и доступен людям.

В то же время мы должны быть бдительны. Искусственный интеллект не должен усугублять цифровой разрыв или усиливать дискриминацию. Он может стать мощным инструментом в сфере социальных услуг, персонализации образования и предоставления работникам соответствующих возможностей на рынке труда. Однако успех в этой области будет во многом зависеть от цифровой грамотности, инклюзивной политики и предоставления каждому человеку возможности самостоятельно формировать своё будущее".