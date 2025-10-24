В Баку прошел сицилийский поединок с трагическим исходом

В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии состоялась премьера одноактной оперы выдающегося итальянского композитора Пьетро Масканьи "Сельская честь" (Cavalleria Rusticana) - одного из ярчайших произведений эпохи веризма, впервые представленного публике в 1890 году в Риме, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В постановке приняли участие ведущие молодые исполнители и признанные мастера азербайджанской сцены - солисты Государственного академического театра оперы и балета. Главные партии исполнили: Айтадж Шыхализаде (Сантуцца), заслуженный артист Азер Заде (Туридду), лауреат международных конкурсов Талех Яхьяев (Альфио), заслуженная артистка Сабина Вахабзаде (Лучия), Нина Макарова (Лола).

Над постановкой работал творческий коллектив под руководством народного артиста Азербайджана Джаваншира Джафарова (дирижёр и художественный руководитель). Режиссёр-постановщик Людвиг Бауман, режиссёр - заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, сценограф - заслуженный работник культуры Юсиф Бабаев, хормейстер - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

Сюжет оперы разворачивается в маленькой сицилийской деревне в канун Пасхи. Сантуцца, обманутая и покинутая своим возлюбленным Туридду, страдает от ревности и отчаяния. Узнав, что Туридду возобновил отношения со своей бывшей возлюбленной Лолой, Сантуцца в порыве боли раскрывает тайну неверности мужу Лолы - Альфио. В финале страсти достигают трагической развязки: между мужчинами происходит поединок, заканчивающийся смертью Туридду.

Спектакль был тепло принят публикой. Зрителей глубоко тронули эмоциональные вокальные партии, выразительная режиссура и насыщенное музыкальное сопровождение, создающие подлинную атмосферу сицилийской драмы. Благодаря проникновенной игре актёров, эмоциональной музыке и тонкому сценическому оформлению, постановка произвела сильное впечатление на зрителей, подарив им вечер подлинных драматических переживаний.

