В Международном центре мугама представлен дястгах "Раст"

В Международном центре мугама в Баку состоялось очередное мероприятие в рамках проекта "Азербайджанский мугам", где публике был представлен дястгах "Раст" - одно из основополагающих произведений классического мугамного наследия Азербайджана, сообщает Day.Az.

В концерте приняли участие победители IX Телевизионного конкурса мугама Айтадж Бейбалыева и Кянан Новрузов. Музыкантов сопровождали - заслуженный артист Тогрул Асадуллаев (кяманча), Кямал Нуриев (тар), Солмаз Рагимова (канон), Рафаэль Аскеров (балабан), Амиль Мустафаев (нагара).

Концерт был представлен в формате музыкально-поэтической композиции. В ходе вечера звучали газели и стихотворения классиков азербайджанской поэзии Физули, Низами и других выдающихся авторов. Художественную часть программы представили студенты Азербайджанской национальной консерватории Фарид Гурбанзаде и Фатима Ализаде.

Дястгах "Раст" занимает особое место в азербайджанском мугамном искусстве. Он считается символом гармонии, духовного равновесия и внутренней чистоты. Его мелодическая структура отражает радость жизни и философское восприятие мира, поэтому "Раст" часто называют мугамом просветления и благородства. Исполнение этого дястгаха требует от музыкантов не только виртуозного мастерства, но и глубокого эмоционального проникновения в суть восточной музыкальной традиции.

Публика с большим интересом приняла программу, где органично соединились звучание мугама, поэтическое слово и сценическая выразительность.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.