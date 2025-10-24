Землю ждут два суперлуния

5 ноября и 4 декабря 2025 года ожидаются суперлуния.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на кафедру астрофизики физического факультета БГУ, суперлуние наблюдается тогда, когда полная Луна совпадает по времени с её нахождением в перигее орбиты - на минимальном расстоянии от Земли, около 360 тысяч километров. В такие периоды Луна визуально кажется примерно на 14% крупнее и до 30% ярче, чем во время пребывания в апогее - наиболее удалённой точке своей орбиты.

По расчётам астрономов, 5 ноября расстояние от Земли до Луны составит 356 832 километра, а 4 декабря - 356 961 километр.

Специалисты отмечают, что суперлуние не несёт угрозы для человека. Однако при приближении Луны усиливается её гравитационное воздействие на водные массы Земли, из-за чего уровень океанов и морей может временно повышаться на 3-5 сантиметров.