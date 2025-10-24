https://news.day.az/unusual/1790455.html Так звучит разъяренный вулкан - ВИДЕО Если ад на Земле есть, то наверняка его врата находятся на Гавайях, где извергается вулкан Килауэа. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео, кстати, можете послушать реальный звук извержения:
