В США вновь разрешили разработку нефтегазовых месторождений на Аляске

Администрация президента США Дональда Трампа сняла запрет на разработку новых нефтегазовых месторождений на побережье штата Аляска.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Министерства внутренних дел США.

Из него следует, что на побережье Аляски находятся "наиболее перспективные неразработанные месторождения энергоносителей в США", которые послужили бы "укреплению энергетической безопасности" страны. "Министерство [внутренних дел] издало серию решений, направленных на повторное открытие 1,56 млн акров (более 6,3 тыс. кв. км - прим. ТАСС) прибрежной равнины для разработки нефтяных и газовых [месторождений], отменяя таким образом принятый в 2024 году прежней администрацией [Джо Байдена] план по ограничению разработки до минимальных значений", - говорится в заявлении.

В январе Трамп заявил, что его администрация вновь разрешить добычу нефти и газа в заповедных землях штата Аляска. Как заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, запасы этих месторождений смогут удовлетворить спрос всей Азии. Администрация Байдена в 2024 году ограничила предоставление в аренду под разработку нефтяных и газовых месторождений участков на территории Аляски, в том числе нефтеразведку и бурение в Национальном Арктическом заповеднике.