Состоялась церемония открытия Бакинского арбитражного центра.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии принимают участие член Научно-консультативного совета при Верховном суде Азербайджанской Республики, руководитель Бакинского арбитражного центра Кямаля Мехтиева, председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов, министр юстиции Фарид Ахмедов, а также официальные лица из других стран.
В общей сложности в церемонии примут участие более 600 человек, в том числе более 70 ведущих специалистов, юристов и государственных служащих.
Цель мероприятия - содействовать обмену знаниями между профессиональными юристами, работающими в сфере арбитража в различных регионах мира, укреплять сотрудничество между юристами государственного и частного секторов, а также создать динамичную площадку для обсуждения вопросов развития арбитража в нашей стране.
