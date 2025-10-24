Хорошая новость для пассажиров

Для обеспечения удобного и беспрепятственного движения автобусов, следующих в Баку из городов Сумгайыт и Хырдалан, а также из посёлка Масазыр через Масазырский круг, организована отдельная полоса движения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), новая полоса уже доказала свою эффективность и была соединена с существующей автобусной полосой на шоссе Баку-Сумгайыт.

"В результате пассажиры, направляющиеся в столицу, перевозятся без дополнительных потерь времени.

Созданная специальная полоса движения обслуживает 10 маршрутов, по которым курсируют 130 автобусов, совершающих в общей сложности 650 рейсов в день. Это позволяет около 40 000 пассажиров ежедневно пользоваться автобусами без скопления и очередей", - говорится в сообщении.

"Для справки: ежедневно в Баку из Хырдалана и Масазыра прибывает около 170 000 пассажиров.

В рамках проводимых работ также была расширена и интегрирована существующая полоса на Тбилисском проспекте Баку. Так, на участке от круговой развязки "20 Января" до улицы Абдулвахаб Саламзаде была организована отдельная полоса для автобусов, что исключает их задержки в движении.

При создании специальной полосы на пересечении Тбилисского проспекта с улицей Абдулвахаб Саламзаде расширена проезжая часть и переорганизованы полосы движения. При этом количество полос для автомобилей осталось неизменным.

Стоит отметить, что ежедневно на этом участке Тбилисского проспекта курсируют 75 автобусов по 5 регулярным маршрутам, совершая в общей сложности 490 рейсов и перевозя до 35 000 пассажиров", - добавили в ведомстве.

С учётом важности полос, обеспечивающих удобную и беспрепятственную перевозку пассажиров общественного транспорта без потери времени, участники движения призываются соблюдать правила.

