Дорогу осилит идущий

Автор: Лейла Таривердиева

Лед тронулся.

21-22 октября 2025 года по совместной инициативе группы представителей экспертного сообщества Армении и Азербайджана и при поддержке официальных структур двух стран в Ереване состоялся двусторонний круглый стол.

С армянской стороны на встрече приняли участие Арег Кочинян, Борис Навасардян, Наира Султанян, Нарек Минасян и Самвел Меликсетян. С азербайджанской - Фархад Мамедов, Русиф Гусейнов, Рамил Искандерли, Камала Мамедова и Диляра Эфендиева.

Это была первая встреча представителей гражданского общества двух стран. В годы армянской оккупации на неофициальном уровне делались попытки налаживать контакты между НПО, но из этого ничего не вышло, потому что им было не о чем говорить. Общий язык с армянской стороной находили только представители ангажированных НПО, существовавших за счет зарубежных грантов. Разговоров о необходимости налаживания отношений между гражданскими обществами было много, европейские чиновники особенно любили говорить об этом, стараясь не принимать во внимание наличие такого серьезного фактора, как оккупация Арменией территорий Азербайджана. Была война, оккупация, этнические чистки, геноцид, а от азербайджанцев требовали обниматься с агрессором. Не удивительно, что эти инициативы провалились.

Представители Азербайджана не участвовали в мероприятиях, проводимых в Армении. Несмотря на сладкие заверения о гарантиях безопасности. В годы оккупации ступить на землю оккупанта было равноценно унижению для любого азербайджанца, будь то чиновник или представитель НПО. Зато армяне приезжали в Баку неоднократно. Им нравилось чувствовать себя победителями и осматривать свои "будущие владения". Ведь идея "дойти до Баку" никогда не покидала армянских политиков и милитаристов.

В 2010 году в Баку побывал политолог Степан Григорян. Он принял участие в Международном форуме по безопасности на Южном Кавказе. Во время пребывания в Баку он погулял по городу, посетил армянскую церковь и, вдохновленный, призвал налаживать контакты, привлечь представителей гражданского общества к вопросу карабахского урегулирования и повысить меры доверия. Звучало это хорошо, но до устранения факта оккупации разговоры о мерах доверия были только пустым звуком. Гражданское общество никак не могло повлиять на урегулирование конфликта, и азербайджанская сторона не хотела впрягаться в эти бессмысленные игры.

В 2014 году армянская делегация приехала в Баку на семинар Роуз-Роуд Парламентской ассамблеи НАТО. Семинар был посвящен теме Южного Кавказа. Депутаты парламента Армении Корюн Наапетян, Теван Погосян и политолог Ричард Киракосян наделали много шума в Армении, разместив в соцсетях свое фото, сделанное на бакинском бульваре.

В 2017 трое армянских депутатов приняли участие в конференции Парламентской ассамблеи Евронест в Баку. Делегацию возглавлял небезызвестный Армен Ашотян. Троица не гуляла по бульвару без сопровождения, но распространила фото из номера гостиницы, где чокаются полными бокалами. "Пьют за победу", - мрачно шутили в соцсетях.

На этом "народная дипломатия" завершилась.

После апрельских событий 2016 года уже всем было ясно, что война неизбежна и пустое пожимание рук не заставит азербайджанское общество изменить свою позицию.

Гражданская инициатива начала наполняться смыслом только после Второй карабахской войны, когда был устранен сам факт оккупации территорий Азербайджана. А после антитеррористической операции сентября 2023 года она окончательно получила право на жизнь.

Сегодня встречи представителей экспертного сообщества уже не являются бессмысленными. Они являются продолжением мирной повестки, которую продвигают лидеры двух стран. Когда смогли договориться политики может подключаться и гражданское общество. Вот теперь уже можно было говорить о мерах доверия и взаимопонимании. Вот теперь можно обсуждать вовлечение в мирный процесс широких масс. И самое главное - все это происходит без внешнего вмешательства и давления. Баку, наконец, сумел добиться того, что все интересанты отошли на расстояние, соблюдая личное пространство Южного Кавказа.

Сообщается, что в ходе обсуждений в Ереване были затронуты темы, волнующие общества двух стран, включая перспективы мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, гуманитарные вопросы, экономические и логистические возможности в условиях нормализации отношений и дальнейшие меры по укреплению доверия. Особое внимание было уделено разработке планов и перспективам совместных действий группы. В рамках визита участники встретились с секретарём Совета Безопасности Республики Армения Арменом Григоряном, который, кстати, недавно побывал в Баку.

Думается, встречи в этом формате будут продолжаться. И это позитивный факт. Как и то, что 21 октября был совершен первый за годы независимости чартерный рейс между Баку и Ереваном. На самом деле это историческое событие.

Процесс мог начаться два-три-четыре года назад, если бы ему не мешали. Давление оказывалось на Ереван. Баку победой в войне и повышением своего статуса на международной арене оградил себя от таких попыток. Зато Армения находилась на пересечении интересов многих акторов, каждый из которых считал нужным вмешаться и нашептывать советы, ведущие к хаосу. Диаспора, церковь, лобби - эти факторы, которые в прежние времена помогали Армении держаться на плаву, в новых реалиях только стаскивали ее в пропасть.

Конечно, не стоит ожидать чудес. Отношения обществ двух стран не могут восстановиться на "раз, два, три". То, что разрушалось тридцать лет, требует времени на восстановление. И это если говорить об обществе азербайджанском. Что касается армянского общества, то там все куда сложнее. Сотню лет из поколения в поколение менталитет армянского народа загрязнялся различными фобиями и маниями, от которых будет непросто избавиться. Но соседи должны понять, что даже просто разговоры о возможности реванша положат конец мечте о, как говорит Никол Пашинян, реальной Армении. Будущее Армении жестко связано с миром с Азербайджаном. Отсутствие мира с Азербайджаном грозит ей потерей государственности и всяческих перспектив.

Южный Кавказ очень богатый регион, имеющий уникальную географию и многие возможности. Азербайджан успешно пользуется всеми этими благами и помогает делать это Грузии. "Победитель" же за тридцать лет превратился в региональный тупик, изолированный ото всех возможностей развития. Азербайджан уже сделал шаг навстречу, сняв ограничения на транзит грузов для Армении через свою территорию. Судя по публикациям в армянских СМИ и соцсетях, далеко не все в обществе довольны такими договоренностями. Реваншисты пока еще имеют влияние на определенную часть общества.

Что касается азербайджанского общества, то не стоит ждать от нас чудес альтруизма. При всей своей толерантности и мультикультуральности, мы не можем забыть то, что было. Старшее поколение, пережившее войну, оккупацию, этнические чистки, люди, чьи судьбы сломала армянская агрессия, не могут раскрыть объятия вероломным соседям. Мы еще помним палаточные лагеря, страдания, выпавшие на долю азербайджанского народа из-за территориальных аппетитов Армении. Хотя уже подрастает третье поколение независимого Азербайджана, эти раны слишком глубоки, чтобы зажить мгновенно. Да еще учитывая, что нанесший их сосед до сих пор не раскаялся и не повинился.

Однако двигаться вперед все равно необходимо. Политический процесс сделал рывок после встречи в Вашингтоне. Теперь премьер-министр Армении Никол Пашинян и Президент Азербайджана Ильхам Алиев встречаются на международных мероприятиях как хорошие соседи. Невозможно не заметить, как изменилась атмосфера вокруг этих встреч.

Встречаются на международных площадках и спикеры парламентов Сахиба Гафарова и Ален Симонян. На последней встрече они как раз обсуждали вопросы сближения обществ и мирного сосуществования. Несмотря на некоторые неосмотрительные заявления Симоняна, направленные на внутреннюю аудиторию Армении, в целом, можно сказать, процесс идет.

Viam supervadet vadens. Дорогу осилит идущий. Так что не будем останавливаться.