Ученые рассчитали время до конца всего живого на Земле

Примерно через миллиард лет (к 1 000 002 021 году) Земля может утратить пригодность для жизни. Своими расчетами, сколько времени осталось до наступления конца для всего живого на планете, поделилась группа японских ученых, работавшая совместно с NASA.

Как передает Day.Az, они прогнозируют, что яркость и температура Солнца будет постепенно увеличиваться, что приведет к испарению океанов и разрушению атмосферы на Земле.

По словам исследователей, разрушительные последствия чрезмерной солнечной активности могут проявиться на планете в разы раньше. Так, экстремальные солнечные бури могут вызвать резкие изменения в составе атмосферы, в том числе снижая уровень кислорода, что сделает поверхность Земли практически безжизненной.

Одним из решений проблемы может стать создание автономных замкнутых экосистем и поиск обитаемых планет за пределами Солнечной системы. Специалисты NASA полагают, что технологический прогресс обеспечит способы защиты от Солнца и отсрочит время, когда на Земле перестанет существовать жизнь.