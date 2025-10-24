Арбитраж - это цивилизованный и справедливый способ разрешения споров

Арбитраж является самой цивилизованной формой разрешения споров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил бывший президент Совета Европейского Союза и бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель в своём выступлении на церемонии открытия Бакинского арбитражного центра.

Он сказал, что при столкновении интересов закон должен преобладать над силой. Со времен Древней Греции, арбитраж стал неотъемлемой частью нашей жизни.

Ш.Мишель отметил, что арбитраж основан на доверии и верховенстве права:

"Арбитраж требует гибкости и беспристрастности. Он - созидатель мира и показывает, что конфликты можно разрешать с уважением и сочувствием".

Он добавил, что согласие является основой арбитража, позволяя объединять разобщённый мир.