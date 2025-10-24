https://news.day.az/society/1790483.html Фарид Ахмедов о важности сотрудничества между арбитражными институтами и местными судами Мы хорошо осведомлены о различиях в применении отдельных законов. Вопросы арбитража обсуждаются в международном праве уже более 200 лет. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов в ходе выступления на церемонии открытия Бакинского арбитражного центра.
Мы хорошо осведомлены о различиях в применении отдельных законов. Вопросы арбитража обсуждаются в международном праве уже более 200 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов в ходе выступления на церемонии открытия Бакинского арбитражного центра.
Министр отметил, что обсуждения напрямую затрагивали вопросы частного права:
"Между арбитражными институтами и местными судами должно быть сотрудничество, обмен знаниями и интеллектуальная взаимная поддержка".
Ф.Ахмедов подчеркнул, что Азербайджан готов исполнять решения арбитража.
