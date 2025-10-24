https://news.day.az/world/1790426.html В США самолет потерпел крушение Воздушное судно американских ВВС модели OA-1K Skyraider II с двумя людьми на борту потерпело крушение в штате Оклахома. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом инциденте отчиталась Национальная гвардии штата в соцсети X.
В США самолет потерпел крушение
Воздушное судно американских ВВС модели OA-1K Skyraider II с двумя людьми на борту потерпело крушение в штате Оклахома.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом инциденте отчиталась Национальная гвардии штата в соцсети X.
Как уточняется, на борту в момент авиакатастрофы находились два человека: первый член экипажа - гражданский подрядчик, а второй - военнослужащий Военно-воздушных сил США. Предварительно известно, что самолет выполнял тренировочную миссию.
В настоящее время о пострадавших или погибших не сообщается. На место крушения привлечены экстренные службы, подробности выясняются.
