«Бывшие» надеются удержать армян, но поезд ушел

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армянские "бывшие" очень странно воспринимают окружающий мир. Каким-то особым органом зрения. В этом органе окружающий мир смазывается, словно в фасеточных глазках насекомых. Это когда поле обзора широкое, а деталей не видно.

"Бывшие" уже начали возню вокруг открытия Азербайджаном дорог для транзита в Армению грузов других стран. Перепугались. Это событие для реваншистской кодлы как гром среди ясного неба. Не ждали, так сказать. Сержик Сргсян как заправский логистик рассуждает о неудобствах маршрута через Азербайджан. Плавает, теряет, потому что выступить однозначно против не может, ведь тогда он будет как бы против разблокировки коммуникаций. Армения задыхается в изоляции, и вряд ли армянам нужен лидер, который готов еще больше затянуть на шее страны эту петлю. Сагсян хоть и убог, но все же где-то в глубине серого вещества доказывается, что такая позиция не добавит ему голосов на будущих выборах.

А тем временем Роберт Кочарян готовится давать показания в прокуратуре по делу... Сержа Саргсяна. Ну как же они друг без друга. Одна банда, повязаны невинной кровью и многими подлыми делами. Правда, обвиняют их не в преступлениях против человечности, но это еще впереди. Не сомневаемся, что рано или поздно эти двое окажутся на скамье подсудимых, которую согрели для них Араик с Варданяном.

В данном случае Кочарян проходит по делу о продаже Саргсяном земель, находящихся на балансе Минобороны. И отвертеться вряд ли получится, потому что земли вблизи пантеона "Ераблур" распродавались в 2005 году, когда Робик занимал своей пятой точкой кресло президента Армении, а Сержик был его министром обороны.

Кочарян и Саргсян встают в позу оскорбленной гордости и заявляют, что не собираются ни в какую прокуратуру. Да как вообще следственные органы посмели коснуться их "священных" имен. Они все еще думают, что имеют какую-то поддержку в армянском обществе, и хотят показать себе цену в глазах армян. Но проблема в том, что Кочаряна и Саргсяна всю их карабахскую преступную банду в Армении ненавидят. И ненавидят даже те, кто против нынешних властей. Саргсян с Кочаряном думают, что если гражданин против Пашиняна, он автоматически отдаст голоса за них. А вот и нет. Если судить по постам в соцсетях, карабахский клан не имеет никакой поддержки в обществе. У Кочаряна, строящего из себя "серого кардинала" есть определенная группа поддержки в лице политиков и экспертов, рассчитывающий на крошки с барского стола. Но в целом их реваншистская повестка не воспринимается обществом.

Единственные, на кого они могут еще рассчитывать, это добровольные переселенцы из Карабаха. Эти люди - игрушки в руках реваншистов, которые вертят ими как хотят Правда, и эта масса уже поняла, что реваншисты на самом деле плевали на их интересы. В конце концов, не обязательно быть у власти, чтобы помочь оказавшимся по вине реваншистских идеологов на улице соплеменникам. Кочарян миллионер, мог бы на свои, точнее, на украденные у армянского бюджета средства построить пару многоэтажек для бывших жителей Азербайджана. Кому как не Кочаряну понимать, насколько безнадежны вопли о возвращении армян в Карабахский регион. Обещания, которые он дает этим людям, это большой и бессовестный обман. В июне будущего года в Армении пройдут парламентские выборы, и "бывшие" очень надеются заполучить если не большинство мандатов, то хотя бы столько, чтобы можно было объявить импичмент Пашиняну.

С этой целью Кочарян с Саргсяном стали часто появляться на публике, раздавать интервью, красоваться перед камерами. Надеяться приходится только на себя. Как известно, Россия в поддержке отказала, а Эчмиадзину сейчас самому нужна защита. Армянская церковь всегда была главной опорой армянского нацизма и сепаратизма, но теперь у нее связаны руки, а сам Ктрич Нерсесян на волоске от уголовного дела.

Кочарян с Саргсяном представляют проблему для Армении, потому что несут реваншистские идеи в народ и мешают прозрению армянского общества. А армянскому обществу ой как надо поторопиться с прозрением.