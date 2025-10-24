Мужчина с ножом напал на полицейского у посольства США в Токио

В Токио полиция арестовала мужчину с ножом у здания посольства США, в результате инцидента пострадал полицейский.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал TBS.

По данным следствия, около 14:00 по местному времени правоохранительные органы получили сообщение о неизвестном мужчине с ножом вблизи посольства. На место выехал сотрудник спецподразделения по борьбе с беспорядками и попытался вступить с ним в разговор. В ходе контакта мужчина уронил нож, который случайно вонзился в ногу полицейского.

Мужчину задержали на месте и арестован по подозрению в воспрепятствовании исполнению общественных обязанностей. Обстоятельства инцидента продолжают уточняться.